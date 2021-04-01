В январе–феврале текущего года в Мурманской области снизился оборот розничной торговли

Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, оборот розничной торговли в январе–феврале текущего года составил 28385,8 млн рублей, или 92,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в феврале 2021 года – 14332,5 млн рублей, или 92,2%.

В первые два месяца этого года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (на уровне января–февраля 2020 года).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–феврале 2021 года составил 17024,9 млн рублей, или 92,9% к соответствующему периоду 2020 года, непродовольственными товарами – 11360,9 млн рублей, или 91,6%.

В январе–феврале текущего года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,0%, непродовольственных товаров – 40,0% (в январе–феврале 2020 года – 59,5% и 40,5% соответственно).

В I квартале 2021 года руководители 70% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 27% – как «неблагоприятную» (в предыдущем квартале – аналогично).

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил -5,4 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в I квартале 2021 года, руководители организаций назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли и высокий уровень налогов (по 51% опрошенных), недостаточный платёжеспособный спрос населения (38) и недостаток финансовых средств (35% опрошенных).