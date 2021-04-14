В январе–марте погрузка экспортных грузов в адрес припортовых станций Октябрьской железной дороги выросла на 10,6%

В первом квартале 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес припортовых станций Октябрьской магистрали было погружено порядка 35 млн тонн экспортных грузов, что на 10,6% больше, чем в январе–марте 2020 года.

В структуре экспортного грузопотока в адрес портов Северо-Запада в границах ОЖД доля каменного угля составляет 39%, нефтяных грузов – 31%, удобрений – 11,5%, чёрных металлов – 4,8%, железной руды – 4,6%.

Наибольший прирост погрузки в первом квартале был достигнут в адрес станции Лужская (порт Усть-Луга) по номенклатурам каменного угля – 9,1 млн тонн (+23,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года) и чёрных металлов – 87 тысяч тонн (увеличение более чем в 6,5 раз).

Погрузка удобрений в адрес станции Автово (Морской порт Санкт-Петербург) выросла на 36,2% и составила 1,7 млн тонн, а в адрес станции Мурманск (Мурманский морской торговый порт) – на 12,1% и составила 997,5 тысячи тонн.