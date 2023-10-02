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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.23 19:00

В юбилейный год органов контрразведки Мурманскую область посетили представители совета ветеранов департамента ВКР ФСБ России

В этом году у органов безопасности России несколько юбилейных дат. 19 апреля исполнилось 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР – самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-разыскной деятельности. 16 сентября – 90 лет со дня образования первого структурного подразделения военной контрразведки на Северном флоте (в 1933 году – Северной военной флотилии), сотрудниками которого на протяжении Великой Отечественной войны успешно решались задачи ограждения личного состава флота от проникновения вражеской агентуры. 19 декабря – 105-я годовщина военной контрразведки ФСБ России, проделавшей за эти годы большую напряженную работу по укреплению могущества и величия нашей Родины.

Приурочив свой визит к этим памятным датам, в сентябре Североморск посетили представители совета ветеранов департамента военной контрразведки ФСБ России. В состав группы, деятельность которой координировал член Президиума совета ветеранов департамента ВКР ФСБ России полковник в запасе Новопашин Александр Александрович, входили: председатель совета ветеранов Управления ФСБ России по СОФОГВ капитан 1 ранга в отставке Бондарь Виктор Леонтиевич, ранее проходивший службу на Северном флоте; заслуженный артист Республики Крым, член Союза писателей России, поэт, музыкант, актёр театра и кино Фролов-Крымский Константин Юрьевич; член Союза писателей России, автор книг «Герои Смерш», «Военные контрразведчики», «Военная контрразведка. 1918–2010», специальный корреспондент газеты МО РФ «Красная звезда», полковник в отставке Бондаренко Александр Юльевич.

Делегация, сопровождаемая сотрудниками Управления ФСБ России по Северному флоту, посетила филиал №7 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России в пгт. Печенга. Её представители пообщались с военнослужащими, получившими ранения при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции, пожелали им скорейшего выздоровления и выступили перед бойцами и сотрудниками госпиталя с патриотическими песнями и стихотворениями.

В средней общеобразовательной школе №5 пгт. Печенга, в которой учился Герой России, участник специальной военной операции, начальник штаба – заместитель командира мотострелкового батальона 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота майор Попов Михаил Сергеевич, ветераны провели творческую встречу с учащимися 8–11 классов. Писатель Бондаренко Александр Юльевич рассказал старшеклассникам о работе органов безопасности нашего государства, о героях своих книг – сотрудниках контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны, о легендарных разведчиках, которых он знал лично.

Проведена творческая встреча с военнослужащими 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота – участниками специальной военной операции и убывающими в зону конфликта для решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и защиты мирных жителей регионов, вошедших в состав России субъектов, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима. Песни и патриотические стихи Фролова-Крымского Константина Юрьевича пришлись по душе военнослужащим соединения. Особые чувства слушателей вызывала песня-обращение к своему сыну – добровольцу, по зову сердца решившему участвовать в специальной военной операции.

 

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.

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