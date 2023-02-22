В южноафриканском порту Ричардс-Бэй состоялась церемония открытия трёхстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения

На торжественной церемонии открытия присутствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана и другие почётные гости.

Сегодня в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, Южно-Африканских национальных сил обороны и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

На торжественной церемонии открытия присутствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана и другие почётные гости.

Выступая перед собравшимися, адмирал Николай Евменов приветствовал участников учения и отметил, что Военно-морской флот России глубоко заинтересован в укреплении военно-морского сотрудничества между российскими, китайскими и южноафриканскими моряками.

Активная часть учения пройдёт с 25 по 27 февраля. В море будут выполнены совместные артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование. Моряки трех стран отработают действия досмотровых групп по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, отражение атак средств воздушного нападения противника.

В учении в качестве наблюдателя примут участие представители военно-морских сил Бразилии.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Российскую Федерацию на учении представляют фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом «Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», ВМС ЮАР — фрегатом «Менди».



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