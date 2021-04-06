В южной части Хибин отмечается увеличение уровня лавинной опасности!

По данным отдела лавинной безопасности для южной части Хибин на 6 апреля прогнозируется 4 (высокая) степень лавинной опасности. Обрушение лавин возможно при незначительной нагрузке.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует:

- при посещении горнолыжных трасс, уточнить информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах, не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других;

- при возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

- при угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин необходимо незамедлительно обращаться в Поисково-спасательное подразделение (город Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).