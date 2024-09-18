В «Забеге атомных городов – 2024» приняли участие более 800 человек

В прошедшие выходные в городе Полярные Зори состоялось ежегодное спортивное мероприятие «Забег атомных городов – 2024». Мероприятие проходит в шестой раз в 27-ми городах расположения предприятий атомной промышленности.

В этом году в городе-спутнике Кольской АЭС более 800 спортсменов преодолели символическую дистанцию в 2024 метра.

«Забег стал традицией для нашего края, которая не только объединяет людей всех возрастов и профессий, но и популяризирует занятие спортом среди населения региона. Кольская АЭС поддерживает проведение соревнований и развитие доступной спортивной инфраструктуры, благодаря чему жители приобщаются к активному и здоровому образу жизни», – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Участие в забеге приняли жители из разных уголков Мурманской области, руководители Кольской АЭС и организаций города, работники атомной станции и их семьи. По итогам мероприятия бегуны получили фирменные футболки с логотипом забега и памятные медали. Самым юным участникам были вручены сладкие призы.

«Мы в этом году бежим в первый раз. До этого каждый год приходили посмотреть, а в этот раз, имея достаточно свободного времени и желания, решили попробовать свои силы. Всё очень понравилось, включая музыкальное сопровождение и веселого ведущего. Настоящий праздник здоровья, дружбы и спорта!», – прокомментировала участница «Забега атомных городов – 2024» Екатерина Кирилина.

В рамках мероприятия молодежным советом Кольской АЭС были организованы детские конкурсы, а перед стартом соревнования состоялась общая флешмоб-разминка. В течение всего забега специалистами МСЧ-118 проводилась проверка состояния здоровья спортсменов, что позволило обеспечить высокую степень безопасности для его участников.

«Забег атомных городов – 2024» проходил в «Нашем парке» городе Полярные Зори при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции, АНО «Атом-Спорт» и Администрации города Полярные Зори.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.