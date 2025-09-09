В «Забеге атомных городов-2025» приняли участие более 1000 жителей Кольского полуострова

В минувшие выходные в городе расположения Кольской АЭС Полярные Зори состоялось ежегодное спортивное мероприятие – «Забег атомных городов – 2025», приуроченное к 80-летию атомной промышленности России.

Более 1000 спортсменов и любителей здорового образа жизни из разных уголков Кольского полуострова объединились, чтобы дружно преодолеть символичную дистанцию в 2025 метров.

В рамках забега было организовано несколько стартов: для детей, взрослых и совместный для семей. Наряду со всеми бежали руководители станции, городских организаций, представители ФГУП «Атомфлот» и АО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». Все бегуны получили фирменные футболки с логотипом забега и памятные медали, а самые юные участники были награждены сладкими призами.

«Забег атомных городов – это не просто соревнование, а настоящий праздник, который объединяет жителей всех возрастов и профессий, создавая атмосферу дружбы и единства. Мы искренне рады видеть, как с каждым годом всё больше активных и преданных спорту людей поддерживают традиции нашего региона», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Гостей ждала яркая праздничная программа. Все желающие могли: погрузиться в творчество на мастер-классах, стать свидетелями зрелищных научных опытов, оценить ретро автомобили и мотоциклы на выставке «Папин гараж», проявить себя в фотоконкурсе.

«Я почему-то никогда не любила бегать, а зря. Сегодня сошлось всё – солнечная погода, спорт, активность и невероятно позитивные люди вокруг. Забег атомных городов – это настоящий взрыв радости и заряд энергии. Буду ли я участвовать в следующем году? Обязательно!», – прокомментировала участница забега Анна Лебедева.

«Забег атомных городов – 2025» организован при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции и АНО «Атом-Спорт».

В этом году забег проходит уже в седьмой раз и охватит около 30 городов, расположенных вблизи предприятий атомной отрасли.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.