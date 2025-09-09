Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.09.25 11:30

В «Забеге атомных городов-2025» приняли участие более 1000 жителей Кольского полуострова

В минувшие выходные в городе расположения Кольской АЭС Полярные Зори состоялось ежегодное спортивное мероприятие – «Забег атомных городов – 2025», приуроченное к 80-летию атомной промышленности России.

Более 1000 спортсменов и любителей здорового образа жизни из разных уголков Кольского полуострова объединились, чтобы дружно преодолеть символичную дистанцию в 2025 метров.

В рамках забега было организовано несколько стартов: для детей, взрослых и совместный для семей. Наряду со всеми бежали руководители станции, городских организаций, представители ФГУП «Атомфлот» и АО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». Все бегуны получили фирменные футболки с логотипом забега и памятные медали, а самые юные участники были награждены сладкими призами.

«Забег атомных городов – это не просто соревнование, а настоящий праздник, который объединяет жителей всех возрастов и профессий, создавая атмосферу дружбы и единства. Мы искренне рады видеть, как с каждым годом всё больше активных и преданных спорту людей поддерживают традиции нашего региона», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Гостей ждала яркая праздничная программа. Все желающие могли: погрузиться в творчество на мастер-классах, стать свидетелями зрелищных научных опытов, оценить ретро автомобили и мотоциклы на выставке «Папин гараж», проявить себя в фотоконкурсе.

«Я почему-то никогда не любила бегать, а зря. Сегодня сошлось всё – солнечная погода, спорт, активность и невероятно позитивные люди вокруг. Забег атомных городов – это настоящий взрыв радости и заряд энергии. Буду ли я участвовать в следующем году? Обязательно!», – прокомментировала участница забега Анна Лебедева.

«Забег атомных городов – 2025» организован при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции и АНО «Атом-Спорт».

В этом году забег проходит уже в седьмой раз и охватит около 30 городов, расположенных вблизи предприятий атомной отрасли.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»