В ЗАГС – только по предварительной записи

В связи с дополнительными мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения отдел ЗАГС с 1 марта, временно, до особого распоряжения переходит на следующий режим работы:

- государственная регистрация заключения брака производится лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц;

- государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию, в случае назначенной ранее даты государственной регистрации расторжения брака, производится по предварительной записи, во время, предложенное специалистом отдела ЗАГС; приём заявлений на государственную регистрацию расторжения брака производится по предварительной записи, в день и время, предложенное специалистом отдела ЗАГС;

- выдача повторных свидетельств, справок из архива ЗАГС производится по предварительной записи, в день и время, предложенное специалистом отдела ЗАГС, не более 15 человек в день;

- государственная регистрация рождения производится по предварительной записи, в день и время, предложенное специалистом отдела ЗАГС;

- государственная регистрация смерти производится в день обращения, время приёма согласовывается со специалистом отдела ЗАГС;

- временно приостанавливается приём заявлений на государственную регистрацию заключения брака при личном обращении граждан в отдел ЗАГС (кроме исключительных случаев - поздние сроки беременности); по вопросу подачи заявления на государственную регистрацию заключения брака рекомендуется обращаться на единый портал государственных услуг.