В ЗАГСе Мурманска «приятно» запахло хлоркой

В Мурманске для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции началась дезинфекция мест массового пользования. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как выполняется дезинфекция в помещениях отдела ЗАГС администрации города Мурманска (просп. Ленина, 16а).

Спецобработка производилась водным раствором хлора из аппаратов высокого давления.

– С целью предотвращения распространения коронавируса в городе мы разработали комплекс мероприятий по санитарной обработке мест массового пользования. Дезинфекция будет проводиться поэтапно в управлениях административных округов города Мурманска и школах, – прокомментировал Евгений Никора. – На сегодняшний день погодные условия не позволяют проводить обработку на улице, это возможно только при температуре выше пяти градусов.

Несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавируса, ЗАГС не прекращал свою работу. Но, конечно, были введены ограничительные меры.

– Мы перешли на режим работы по предварительной записи, – напоминает начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская. – То есть граждане нам звонят, мы договариваемся на определенную дату и время. Они приходят и оформляют необходимые документы.

Регистрация брака тоже происходит, но на церемонии разрешено присутствовать только жениху и невесте.

Как отмечают сотрудники отдела ЗАГС, мурманчане с пониманием относятся к ограничениям и соблюдают все необходимые требования. Кроме того, отмен или переносов свадеб практически нет.