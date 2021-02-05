В ЗАГСе Мурманска увеличили число участников торжественных церемоний бракосочетания

Молодожёнам Мурманска разрешили с 9 февраля на церемонию бракосочетания в ЗАГС приглашать 8 гостей, об этом сообщили в городской администрации. Послабление введено в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманске.

Таким образом, общее количество людей на регистрации заключения брака - 10 человек, включая жениха и невесту. Но все участники церемонии по государственной регистрации заключения брака обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, из-за роста числа заболевших коронавирусом ранее были запрещены торжественные церемонии в ЗАГСах. На бракосочетании могли присутствовать только работник учреждения, жених и невеста. В зал не пускали ни родителей молодых, ни фотографа с видеоператором.