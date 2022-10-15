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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.22 15:00

В законодательство Мурманской области внесены изменения, касающиеся нарушений в сфере обращения с животными

Вчера в Мурманской областной Думе в третьем чтении принят законопроект, предусматривающий новые полномочия для органов государственной власти субъектов РФ. Изменения приняты для приведения нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством.  

Помимо этого, в связи с поступлением в комитет по ветеринарии Мурманской области, а также в органы полиции большого количества сообщений о нарушениях в сфере обращения с животными, в законопроект включены нормы, предусматривающие введение административной ответственности за самые часто встречающиеся нарушения. 

Так, предусматривается введение административной ответственности для владельцев домашних животных за нарушение покоя граждан в связи с лаем (воем) или другим шумом, исходящим от домашних животных, – соответствующие изменения внесены в закон Мурманской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».

В свою очередь, ответственность за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена статьей 6 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях». Протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением требований о соблюдении тишины и покоя граждан (в том числе и в результате непринятия владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от домашнего животного) составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции).

Также законопроектом предусматривается введение административной ответственности за нарушение отдельных требований, установленных к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Мурманской области. Это норма затрагивает лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с животными без владельцев. 

В частности, предполагается введение административной ответственности за:

- нарушение требований к отлову и транспортировке животных без владельцев;

- непринятие мер по отлову животных без владельцев в установленные сроки;  

- нарушение требований к осуществлению и хранению видеозаписи процесса отлова животных без владельцев либо возврата животных без владельцев на прежние места их обитания.

Контроль соблюдения указанных требований будет осуществляться комитетом по ветеринарии Мурманской области.

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