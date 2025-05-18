В закрытом военном посёлке Североморск-3 прошёл новый этап проекта «Медиабриллианты флотских городов». Социальный проект посвящён повышению медиаграмотности жён военнослужащих и реализован выпускниками образовательной программы «Женщина–лидер. Флотские города» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Единого волонтёрского центра Мурманской области при поддержке Совета Евразийского женского форума.

В рамках проекта приглашенные эксперты провели жительницам посёлка мастер-классы по грамотной постановке речи, лекции о ценностных ориентирах в жизни и этике поведения в сети. Кроме того, руководитель проекта Вера Едунова рассказала о важности женского голоса в медиапространстве: что стоит за проявленностью, какие страхи могут мешать, и как их преодолевать простыми и доступными способами.

«Североморск – 3 – совсем небольшой военный гарнизон, где живут семьи авиаторов Северного флота. И в виду особого пропускного режима здесь не так часто проходят мероприятия от приезжих экспертов. Немного исправить эту ситуацию призваны такие проекты, как «Медиабриллианты флотских городов» и другие инициативы из семьи проектов «Звезда Севера» и образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города». Уверена, это не последние мероприятия в Североморске-3», — сказала руководитель Единого волонтёрского центра, член Совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

«Благодаря обучению в Мастерской управления «Сенеж», поддержке Евразийского женского форума и Единого волонтёрского центра жены военнослужащих получают компетенции, чтобы не просто участвовать в образовательных мероприятиях, но и организовывать их. В команде «Медибриллиантов» девушки из самых разных военных гарнизонов, и мы хорошо знаем, какие темы интересны нашей аудитории. На интенсивах мы затрагиваем самые важные темы – основы военной журналистики, информационной безопасности, создания контента, написания сценариев, работы с мышлением и этики поведения в социальных сетях», — сказала руководитель проекта «Медиабриллианты флотских городов» Вера Едунова.

Напомним, мероприятия проекта «Медиабриллианты флотских городов» стартовали в сентябре 2024 года и объединили участниц из Мурманска, Североморска и Североморска-3.

«Медиабриллианты флотских городов» – социальный проект, посвящённый повышению медиаграмотности жён военнослужащих. Он был реализован в рамках образовательной программы «Женщина–лидер. Флотские города» при поддержке президентской платформы «Россия–страна возможностей» и Совета Евразийского женского форума. Следить за мероприятиями проекта можно в группе социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/