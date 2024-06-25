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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 11:30

В Заозерск будет направлено свыше 1,6 млрд рублей по программе реновации ЗАТО

Вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области были подведены итоги рабочей поездки губернатора в Заозерск. Глава региона отметил, что благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина город-подводников продолжит активно развиваться. В 2024-2026 гг. в рамках программы по реновации ЗАТО в Заозерске будет проведено 17 мероприятий на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

«Город моряков-подводников имеет стратегическое значение для всей страны, для нашего региона. В населённых пунктах, где проживают военнослужащие и их семьи, мы реализуем нацпроекты, нашу программу «На Севере – жить» и программу по реновации ЗАТО», – подчеркнул губернатор.

Так, с 2019 года в Заозерске был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Посейдон», установлено 12 детских игровых и спортивных комплексов, включая скейт-парк, открыты современные молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», создан виртуальный концертный зал, выполнен капитальный ремонт фасада здания СОШ №289, также в школе отремонтированы столовая и спортивный зал.

Большое внимание уделено благоустройству общественных территорий. Так, приведена в порядок городская площадь, Аллея любви, Аллея героев, пешеходная зона на улице Строительной. В рамках программы «На Севере – твой проект» выполнено благоустройство сквера и установлена стела «Погибшим в ходе специальной военной операции». Также глава региона подчеркнул, что в муниципалитете 80% дорог соответствует стандартам и нормативному состоянию улично-дорожной сети.

Кроме того, капитально отремонтировано 11 МКД и 157 квартир для военнослужащих, в котельной завершается капремонт, в том числе там уже заменены устаревшие котлы на современные, также ведётся рекультивация ТКО.

«В трёхлетний план реновации ЗАТО, который утверждён правительством РФ и благодаря поддержке президента Владимира Путина, город-подводников продолжит активно преображаться. Так, в Заозерске будет проведено 17 мероприятий на сумму свыше 1,6 млрд рублей», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в числе работ – проведение капитального ремонта 90 квартир, фасадов и кровли 10 многоквартирных домов, капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 483-ТЦ, ремонт дорог, мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Также будет выполнен капремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака, снесено семь зданий изношенного законсервированного нежилого фонда и другие мероприятия.

«За последние годы Заозерск серьёзно преобразился, а мероприятия, которые запланированы на ближайшие три года, будут способствовать дальнейшему улучшению качества жизни жителей», – отметил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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