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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 16:00

В Заозерске благоустроят городскую площадь

1 января 2022 года начнётся разработка проекта и рабочей документации по благоустройству городской площади Заозерска по улице Ленинского Комсомола, 12 - 20 с прилегающей территорией городского стадиона. К выполнению работ приступит ООО «Строительно-монтажное предприятие».

Архангельская компания была признана победителем по результатам электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МКУ «Управление городским хозяйством».

На выполнение работ претендовало два участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 21%.

На прошлой неделе с компанией заключён муниципальный контракт на сумму 59,2 миллиона рублей.

Помимо разработки проектной документации на выделенные деньги подрядчику необходимо модернизировать главную городскую площадь и прилегающие территории жилых домов в популярное общественное пространство с активной зоной для проведения праздников, фестивалей и иных общегородских мероприятий.

Согласно условиям заключенного контракта на площади будет установлена новая трибуна-амфитеатр, благоустроены Аллея Героев-подводников и Аллея Любви с переносом детской площадки.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, помимо этого запланирована реконструкция памятных знаков, устройство фотозоны и аллеи с новыми арт-объектами. Существующие сети теплоснабжения будут художественно ограждены.

Будет организована парковка, установлены малые архитектурные формы, уличная мебель, светодиодный экран (электронное табло). Существующий хоккейный корт дооборудуют для всесезонного использования, установят основание под скейт-площадку.

Кроме того, пройдёт ремонт и благоустройство памятника погибшим членам экипажа подводной лодки «Комсомолец», реконструкция существующих павильонов. Фасады жилых домов по улице Ленинского Комсомола планируется оформить художественной росписью.

Согласно контракту, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию необходимо в срок до 1 ноября 2022 года.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432515/#&gid=1&pid=1

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