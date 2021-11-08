В Заозерске будет модернизирована система оповещения населения

Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области проведен комплекс мероприятий, направленный на модернизацию оборудования муниципальной системы оповещения ЗАТО город Заозерск.

Система оповещения населения необходима для безопасности жителей каждого муниципалитета. Она предназначена для передачи экстренных сообщений населению, органам управления РСЧС и гражданской обороны. Система помогает транслировать информацию о чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях при эвакуации, радиационной опасности, химическом и бактериологическом заражении, угрозе затопления, угрозе землетрясения и других чрезвычайных ситуациях.

При проведении комплексной технической проверки автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области работа муниципальной системы оповещения ЗАТО г. Заозерск была признана неэффективной. Причиной послужила неисправность оборудования, кроме того, оно было признано технически устаревшим.

Как сообщает региональный комитет по обеспечению безопасности населения, существующее аналоговое оборудование, использовавшееся в муниципалитете для оповещения, будет заменено на цифровое за счёт средств областного бюджета. Это позволит оповещать в случае необходимости до 98% населения ЗАТО г. Заозерск.