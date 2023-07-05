В Заозерске художники приступили к созданию муралов

Совсем скоро в ЗАТО город Заозерск появятся два новых мурала. Художники уже наносят рисунок на фасады многоквартирных домов.

Элементы фундаментальной живописи создают в рамках стратегического плана «На Севере — жить».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, эскизы муралов, которые будут нанесены на дома по ул. Ленинского Комсомола, выбрали жители ЗАТО город Заозерск в ходе голосования.

Фото: https://gov-murman.ru