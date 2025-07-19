В Заозерске избирательному участку №291 присвоено имя Героя Советского Союза Леонида Гавриловича Осипенко

Торжественная церемония прошла 17 июля в заозерской средней школе №289, где расположен избирательный участок №291. Это решение – дань глубокого уважения подвигу контр-адмирала Леонида Гавриловича Осипенко и всех моряков-подводников, чья жизнь неразрывно связана с Заозерском и защитой северных рубежей нашей Родины.

Леонид Гаврилович Осипенко, легендарный командир первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» родился в 1920 году в Луганской Народной Республике. Его судьба тесно переплетена со славными вехами истории подводного флота нашей страны, его подвиги навеки вписаны в летопись истории Отчизны.

В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, секретарь регионального избиркома Елена Тарайкович, глава муниципального образования Алексей Пеньшин, заместитель командира по военно-политической работе в/ч 90430 Александр Бурлаков, председатель Заозерского теризбиркома Ульяна Милешичева, представители избирательных комиссий и общественности Заозерска.

«Присвоение имени Героя Советского Союза Леонида Гавриловича Осипенко первому избирательному участку в год 80-летия Великой Победы и 30-летия Избирательной комиссии Мурманской области – это большая честь, огромная ответственность и важное событие для избирательной системы нашего региона. Его мужество, преданность делу и Родине служат ярким примером для всех нас», – подчеркнул председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

Память Героя Советского Союза почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу, посвящённому морякам-подводникам, в знак благодарности и уважения.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457242342%2Fwall-206140181_2217