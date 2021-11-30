В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения

В рамках тарифной кампании председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» посетили с рабочим визитом объекты теплоснабжения ЗАТО г.Заозерск. Объектами осмотра стали котельная и сети теплоснабжения, предназначенные для обеспечения отопления и горячего водоснабжения потребителям.

На предприятии утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов теплоснабжения, в процессе реализации которой предусматривается модернизация котельной и замена сетей теплоснабжения.

Важно отметить, что программа разработана с учётом финансирования мероприятий за счёт экономии расходов на топливо, связанной со сменой вида основного топлива на источнике тепловой энергии с марки мазута Ф-5 на М-100.

Уже сегодня в рамках полученной экономии АО «Мурманэнергосбыт» осуществил работы по техническому перевооружению мазутного хозяйства (зачистка и ремонт мазутного резервуара, замена насосов, подогревателей мазута, мазутопроводов и другое) и частичную замену тепловых сетей общей протяженностью 2,7 км. Также на котельной установлен современный прибор учета тепловой энергии, который позволяет дистанционно передавать данные в автоматизированную систему учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям от источника.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, мероприятия позволят сократить расходы на топливо, улучшить показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения и надежности объектов теплоснабжения потребителей, что впоследствии приведет к снижению субсидий из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов, а также приведёт к повышению качества и надёжности предоставляемых услуг с учётом баланса интересов потребителей и производителей.