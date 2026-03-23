В Заозерске на базе 289 школы прошёл муниципальный этап Всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0»

С приветственным словом к участникам и гостям обратился председатель Совета депутатов Игорь Винокур. Он поблагодарил организаторов за проведение мероприятия и пожелал ребятам спортивных успехов и ярких побед.

В игре приняли участие шесть команд в трёх возрастных категориях. Юные патриоты продемонстрировали отличную спортивную подготовку, знания истории Отечества, навыки оказания первой помощи, умение выполнять разборку и сборку автомата и мастерство в других военно‑спортивных дисциплинах.

Каждая команда вложила немало труда и энергии в подготовку. Это отчётливо проявилось в слаженности действий, сноровке, скорости и ловкости при выполнении заданий.

Администрация ЗАТО город Заозерск отмечает энтузиазм и самоотдачу участников игры, отличную подготовку и их проведение организаторами.

Фото (Роман ЩЕБЕЛЬНИКОВ): https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457280237%2Fwall-171749274_47370