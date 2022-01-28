В Заозерске начался монтаж металлических колонн будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

В ЗАТО город Заозерск в рамках национального проекта «Демография» продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. О ходе работ рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству котлована и монолитных железобетонных фундаментов, а также завершена прокладка наружных сетей канализации. Продолжается монтаж фундаментных балок и блоков стен подвала. На днях на объекте начался монтаж металлоконструкций. Уже установлены 13 металлических колонн. В ближайшее время начнется поставка на стройплощадку сэндвич-панелей для стен здания», – отметила Ирина Вабищевич.

Напомним, перед подрядчиком стоит задача до конца 2022 года полностью возвести здание и смонтировать большую и малую чаши бассейна. Последняя была внесена в проект по распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках нацпроекта «Демография» в Кандалакше идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436763/#&gid=1&pid=1