В Заозерске начался ремонт пустующих квартир в рамках реновации ЗАТО

В Мурманской области началась реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Сегодня вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский посетил с рабочим визитом ЗАТО Заозерск: проверил, как идёт ремонт пустующих квартир и провёл совещание по предстоящему строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Основная задача реновации – сделать жизнь людей лучше. Сегодня посмотрел квартиры, которые ещё только ожидают ремонта, и те, где уже начаты работы. Результат, как говорится, налицо. До конца февраля будут сданы первые квартиры. В них переедут люди из домов, заселённых сегодня на 5-10%», – отметил Владислав Сандурский.

В ближайшее время будут объявлены электронные аукционы на ремонт ещё 83 квартир в Заозерске, к участию, в которых приглашаются строительные организации. Также в рамках реновации ЗАТО здесь также планируется утеплить 25 торца 12 пятиэтажных домов и 4 торца 2 девятиэтажки. Кроме того, в порядок приведут 3,24 километра дорог местного значения. По ним также уже объявлены конкурсы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках нацпроекта «Демография» и региональной программы «Спорт – норма жизни» в этом году в Заозерске начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.