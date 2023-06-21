В Заозерске открылся новый центр «МФЦифра»

В Мурманской области открылся ещё один Центр цифровых компетенций «МФЦифра». Теперь жители Заозерска смогут получать государственные, муниципальные и иные услуги в электронном формате прямо в местном отделении МФЦ.

«Это десятый центр «МФЦифры», открывшийся в регионе. Для самостоятельной работы заявителей здесь оборудованы два рабочих места, которые оснащены необходимой техникой. При необходимости специалисты МФЦ ответят на вопросы людей, помогут пройти им все этапы регистрации на портале «Госуслуги». В дальнейшем созданная учётная запись пригодится для работы в «личных кабинетах» на сайтах Социального фонда России, Федеральной налоговой службы и других ведомственных цифровых сервисах», – сообщила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Аналогичные центры функционируют сейчас в МФЦ Мурманска, Североморска, Мончегорска, Никеля, Заполярного и Полярного, а также в отделении города Полярные Зори, в Кировске, Оленегорске и Кандалакше.

До конца 2023 года Центры цифровых компетенций откроются в отделениях многофункциональных центров в Кировске и Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, основная цель создания центров цифровых компетенций «МФЦифра» – повышение цифровой грамотности населения, помощь в получении государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде. В центрах северяне смогут получить необходимые навыки работы с порталами для быстрого и удобного обращения в ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru