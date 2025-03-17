В Заозерске открылся женский клуб

Это событие прошло в рамках партпроекта «Женское движение «Единой России». Новый клуб, руководителем которого стала Евгения Максименко, объединил активных женщин города, стремящихся внести свой вклад в развитие региона, а также готовых обсуждать важные темы и реализовывать новые инициативы.

Участниц приветствовала Анна Гришко, региональный координатор партийного проекта и депутат Мурманской областной Думы. Она подчеркнула значимость открытия клуба, отметив, что подобные площадки укрепляют социальную активность и взаимопомощь среди женщин.

Стоит отметить, что этот клуб стал уже восьмым женским объединением в Мурманской области.

Также мероприятие посетил глава города Алексей Пеньшин. Он выразил уверенность, что новая площадка станет важным местом для обмена опытом, идеями и дружеского общения.

Программа мероприятия была насыщена событиями: участников ждали интересный мастер-класс, возможность познакомиться друг с другом, вкусные угощения и розыгрыш призов. Мероприятие стало началом новой страницы, открывающей перед женщинами города дополнительные возможности для самореализации и сотрудничества.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457273551%2Fwall-171749274_41182