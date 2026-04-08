В Заозерске почтили память экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец»

В митинге в городе морской доблести принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

— Каждая трагедия в море – печальная страница в истории Военно-морского флота России. Это трудный урок, который нужно усвоить, чтобы сберечь жизни. Одна из таких скорбных дат – седьмое апреля 1989 года. При выполнении задач в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Трагедия унесла жизни 42-х моряков. Стойко и мужественно они боролись с огнём, выполнив свой долг до конца. Эта тяжёлая, невосполнимая утрата не только для родных, близких, сослуживцев, но и для всех жителей страны. Мы храним память о наших мужественных, преданных флоту героях, доблестном экипаже «Комсомольца». Мы помним всех моряков-подводников, навсегда оставшихся на боевом посту. Эта память – часть истории Военно-морского флота России, нашей с вами общей истории, – отметил в своём выступлении парламентарий.

7 апреля — День памяти погибших подводников, день, когда мы склоняем головы в память о тех, кто не вернулся из морских глубин. Эта дата особенно пронзительна для нас: в этот день 1989 года в Норвежском море погибла часть экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец».

Вчера в Заозерске у памятника «Комсомольцу» состоялся траурный митинг, на котором собрались представители органов власти, флота, жители города, юнармейцы, волонтёры. Среди участников мероприятия были врип главы ЗАТО город Заозерск Олег Фокеев, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, командир 11-й ордена Нахимова дивизии подводных лодок, капитан 1-го ранга Андрей Харчиков, настоятель Прихода церкви Святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Зайцев.

7 апреля 1989 года в Норвежском море во время возвращения с боевого дежурства на борту «Комсомольца» возник пожар в кормовом отсеке. Экипаж более пяти часов боролся за живучесть корабля, но лодка потеряла плавучесть и затонула. В катастрофе погибли 42 из 69 членов экипажа.

Присутствующие на церемонии отдали дань памяти подводникам, погибшим при исполнении воинского долга. В скорбной тишине были поименно названы все члены экипажа, после чего участники мероприятия возложили цветы и траурные венки к мемориалу.

Память экипажа почтили минутой молчания, возложением венков и цветов к памятнику.

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава войсковых частей.

По традиции, в этот день в 17.08 все корабли российского флота приспустили Андреевский флаг, на всех соединениях атомных подводных лодок в течение минуты были поданы сигналы тифоном. Жители заполярных гарнизонов, где дислоцируются подводные силы Северного флота, почтили ушедших героев на митингах памяти.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34101/

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-PRO Деньги (16+)Позитивные тенденции: в Мурманске прошла ежегодная коммуникационная сессия Банка России по денежно-кредитной политике-PRO Валюту (16+)Рубль падает на фоне обвала цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
