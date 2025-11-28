Платёжка к нам приходит: правительство России утвердило размеры индексации тарифов ЖКХ в 2026 годуПраздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 10:15

В Заозерске продолжается капремонт Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака

В Мурманской области продолжается реализация уникальной программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Заозёрске в рамках капитального ремонта Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака подрядчик завершил монтаж витражей на фасаде здания.

«Объём работ по преображению здания  Центра культуры и библиотечного обслуживания в Заозерске колоссальный – необходимо привести в порядок внутренние помещения, кровлю и фасад, поэтому контракт рассчитан на два года. Подрядчик уже смонтировал витраж из 136 стекол общим весом 24 тонны, который стал настоящим украшение нового облика здания», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Также в Центре ремонт культуры и библиотечного обслуживания завершаются работы на кровле, продолжается монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Подрядчик готовится приступить к монтажу вентилируемого фасада. Завершение капитального ремонта Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака – в 2026 году.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557747/#&gid=1&pid=1

