В Заозерске прошёл городской конкурс снежных фигур «Зимняя фантазия»

Семь команд, объединенных духом творчества, приняли участие в соревновании. Среди них были не только дружные семьи, но и представители городских организаций, учреждений, а также войсковых частей. Каждая команда вложила душу в создание своих снежных шедевров.

Перед жюри стояла непростая задача — выбрать лучшие работы. Но, несмотря на всю сложность, они справились с этим нелегким испытанием.

Заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Легкая и начальник МКУ «Управление ОКСиМП» Светлана Андреева тепло поздравили всех присутствующих с праздниками и выразили искренние слова благодарности за активное участие в конкурсе.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, гран-при заслуженно досталась команде «Культурка» (ЦКБО), которая сделала фигуру медведя.

На первом месте оказалась команда «Пульс» (ВМКГ), создавшая снеговика.

Серебряным призёром стала команда «Гордость» (в/ч), которая впечатлила жюри ярким оранжевым символом года – змеей.

Третье место разделили сразу две команды — «Смоленск» и «Северодвинск» (обе — в/ч), чьими работами стали Карлсон и Чебурашка.

Не остались без внимания и другие участники: команды «ЦДОД» и «Атом» (в/ч) были отмечены за участие в конкурсе.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457272113%2Fwall-171749274_40075