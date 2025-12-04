В Заозерске прошёл круглый стол

В рамках мероприятия учителя-логопеды и дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, обучающие и сопровождающие детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью обсудили тему: «Комплексный подход к реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью в образовательных организациях ЗАТО город Заозерск».

Круглый стол такого формата стал традиционным мероприятием в образовательном пространстве города. Каждый год появляются новые актуальные проблемы, которые требуют для своего решения объединения сил всего педагогического сообщества. Именно для этого и необходимы такие встречи, общение, обмен опытом и идеями, считает администрация муниципального образования.

