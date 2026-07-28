В Заозерске прошёл торжественно‑траурный митинг, приуроченный ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе

Вчера в мероприятии у стелы «Погибшим в ходе специальной военной операции» приняли участие заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Лёгкая, председатель Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Игорь Винокур и начальник группы психологической работы 11 дивизии подводных лодок капитан‑лейтенант Станислав Четвериков. В числе участников памятного мероприятия были жители города, военнослужащие гарнизона, сотрудники МЧС и представители всероссийского военно‑патриотического движения «Юнармия».

Память безвинно ушедших детей участники митинга почтили минутой молчания. К стеле возложили цветы и бумажные кораблики — в знак светлой памяти и скорби.

Напомним, с 2014 года из-за обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины погибли более трёхсот малышей и подростков Донбасса — эта утрата остаётся невыносимой болью в памяти многих россиян.

Фото: https://vk.ru/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457282641%2Fwall-171749274_49391