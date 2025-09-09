Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
В Заозерске расцветёт «клиентская аллея» «Росатом Энергосбыта»

В закрытом административно-территориальном образовании Заозерск состоялась высадка первой «клиентской аллеи». Инициатором акции выступает гарантирующий поставщик электроэнергии «Росатом Энергосбыт». В центре города, в районе гостиницы «Северное сияние», высажено 33 саженца сирени.

«Клиентская аллея» – одна из ключевых экологических инициатив компании, наглядно показывающая, как просто каждый человек может внести вклад в сохранение природных ресурсов. Каждое высаженное дерево – это благодарность клиентам, которые целенаправленно отказались от бумажной квитанции в пользу современных и удобных форматов обслуживания: мобильного приложения, электронной квитанции или личного кабинета на сайте компании.

Как отмечает пресс-служба АО «Росатом Энергосбыт», этот экологический проект – не просто озеленение, а человечная и заботливая взаимосвязь между компанией и её клиентами. Через такие инициативы «Росатом Энергосбыт» поддерживает и продвигает осознанное и бережное отношение к окружающей среде, вовлекая жителей в общее дело по улучшению экологического облика родных городов и всего региона.

Компания видит свою миссию в том, чтобы быть партнёром для своих абонентов, предлагая решения, которые экономят их время, упрощают взаимодействие и одновременно позволяют вместе делать добрые и полезные дела для малой родины. «Клиентская аллея» – это пример такого партнёрства, где выгода клиента и польза для общества идут рука об руку.

«Для нас крайне важно, что наши клиенты становятся не просто участниками этой инициативы, выбирая электронные сервисы, но и соавторами реальных позитивных изменений, – отметил заместитель директора по техническому развитию филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск Сергей Лупанский. – Каждый высаженный куст сирени – зримое воплощение нашего общего выбора в пользу устойчивого развития и экологического благополучия. Мы благодарим каждого, кто делает этот выбор вместе с нами, и уверены, что уже следующей весной аллея подарит городу свое первое цветение».

В мероприятии по традиции приняли участие администрация города в лице главы муниципального образования Алексея Пеньшина, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, представители муниципальных предприятий и самые активные и неравнодушные клиенты компании.

«Город Заозерск является активным участником программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области. В рамках реализации данной программы осуществляются мероприятия по модернизации и развитию инженерной и социальной инфраструктуры города. В декабре прошлого года компания «Росатом Энергосбыт» открыла в Заозерске современный офис обслуживания клиентов, что в полной мере соотносится с концепцией развития города и повышением комфорта проживания жителей закрытых городов. А в этом году мы совместно открываем клиентскую аллею. Для такого маленького города – это настоящее событие. Это будут одни из первых кустов сирени, высаженных на территории города. Уверен, это место станет излюбленным для горожан», - подчеркнул Алексей Пеньшин, глава муниципального образования ЗАТО г.Заозерск.

Сирень выбрана для аллеи не случайно: это многолетний кустарник, символизирующий пробуждение, постоянство и радость. Каждой весной «сиреневая» аллея будет напоминать жителям Заозерска о том, что даже самый малый шаг – вроде отказа от бумажной квитанции – может вырасти в большое и красивое общее дело.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Росатом Энергосбыт».

