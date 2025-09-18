В Заозерске состоялось муниципальное педагогическое совещание

Традиционное мероприятие собрало руководителей и специалистов образовательных учреждений города. Совещание прошло на площадке Детской музыкальной школы.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова обозначила ключевые направления реализации национальных проектов в сфере образования и губернаторского плана «На Севере – жить!», подвела итоги работы за прошедший период и рассказала о новых мерах поддержки.

Вместе с главой города Алексеем Пеньшиным министр поздравила присутствующих с началом нового учебного года, отметила их высокий профессионализм и вручила заслуженные награды за значительный вклад в развитие образования. Коллектив детского сада «Радуга» был отмечен Дипломом победителя Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года».

В ходе рабочей поездки Диана Кузнецова посетила 289-ю школу и Центр изучения беспилотных систем, который открылся там в сентябре, благодаря губернаторской программе «Арктическая школа». Его работу курируют военнослужащие: проводят с ребятами занятия, помогают изучать современные технологии и осваивать практические навыки применения беспилотников в гражданских сферах.

Напомним, что Центр беспилотных авиационных систем - не единственное пространство, которое в этом году открылось по программе «Арктическая школа». В детском саду «Радуга» появился центр «Уникум.Малыш».

