В Заозерске состоялось праздничное мероприятие – традиционная ёлка главы ЗАТО

Мероприятие объединило юных заозерчан в праздничном настроении и веселье.

Новогодний праздник состоялся зрительном зале Центра культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО, где коллектив арт-студии «Театральная карусель» с постановкой «Новогодние приключения в королевстве мастеров» создал для гостей мероприятия атмосферу волшебства и ожидания чуда.

Присутствующих поприветствовал глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин и председатель Совета депутатов Игорь Винокур. Одаренные дети были отмечены Благодарностью главы города.

Кроме того, начальник Управления ОКСиМП Светлана Андреева вручила дипломы победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников. Их педагоги также были отмечены наградами.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457271857%2Fwall-171749274_39899