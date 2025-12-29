В Заозерске состоялось торжественное открытие обновленного детского образовательного центра «Гольфстрим»

Праздничное и яркое открытие центра состоялось 25 декабря. Программа включала праздничный концерт, подготовленный самими детьми. Они продемонстрировали умения, приобретенные за прошедший период.

Концерт начался с изящного исполнения Венского вальса, после которого выступили представитель администрации – заместитель главы ЗАТО город Заозерск Таисия Легкая и руководители центра «Гольфстрим» Татьяна и Александр Харенко. Они рассказали о новых направлениях работы учреждения, среди которых особенно выделяются создание интерактивного игрового зала и оснащение помещения уникальной соляной пещерой для укрепления здоровья юных воспитанников.

Напомним, центр начал свою работу в 2024 году, но существенный толчок к развитию получил благодаря победе в конкурсе «Губернаторский старт», организованным губернатором области Андреем Чибисом. Эта программа поддерживает проекты, предлагая гранты на реализацию лучших идей. Благодаря поддержке, детский центр смог расширить спектр предоставляемых услуг и создать комфортные условия для занятий детей.

В центре дети занимаются по нескольким направлениям: готовятся к поступлению в школу, изучают иностранные языки (английский и французский), осваивают искусство бальных танцев.

Занятия проходят в небольших группах, где каждому ребёнку уделяется особое внимание. На сегодняшний день там реализуется несколько направлений: подготовка к школе, обучение чтению, танцы и изучение иностранных языков. На данный момент здесь изучают английский язык, но в перспективе планируется добавить французский.

Особую роль играет творческий подход к обучению: малыши учат новые слова и выражения через рисование, лепку и театральные постановки. Для поддержания здоровья детей в центре организованы занятия спортивно-бальными танцами.

