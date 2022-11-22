В Заозерске состоялся межмуниципальный хоровой фестиваль «Музыкальная осень»

158 детей из Гаджиево, Видяево, Заозерска, Снежногорска и Полярного объединились в хоровом пении на концерте в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики», автором которого является пианистка, педагог, депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

В концерте приняли участие учащиеся детских школ искусств ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г.Заозерск.

158 детей из Гаджиево, Видяево, Заозерска, Снежногорска и Полярного объединились в хоровом пении на концерте в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики», автором которого является пианистка, педагог, депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

- Такие мероприятия очень важны и нужны. Дети защитников Родины объединяются через искусство, а это наглядно демонстрирует силу единства молодёжи, единства нашей страны и высокого уровня педагогического мастерства преподавателей, - отметила Анна Гришко.

В мероприятии участвовали дети военнослужащих и тех, кто относится к оборонному комплексу. Полный зрительный зал аплодировал юным артистам, исполнившим добрые песни. Бурные овации вызвала композиция «Солнечный круг», а в финале концерта - исполнение Гимна России. Аккомпанировал исполнителям духовой оркестр Заозерского военного гарнизона под управлением майора Ивана Сухова.

Также для ребят была организована культурная программа – посещение музея Заозерска и пешеходная экскурсия по городу. А ещё ребята отправили открытки бойцам, участвующим в специальной военной операции, в рамках акции штаба взаимопомощи «Мы вместе».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26394/

Видео: https://vk.com/club171749274