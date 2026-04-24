В Заозерске стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»

22 апреля город морской доблести Заозерск вместе со всей страной начал патриотическую акцию, посвящённую Дню великой Победы.

Активисты Волонтёрского корпуса ЦКБО организовали торжественное открытие акции, которое прошло на городской площади при участии сотрудников МЧС, школьников и жителей неравнодушных к сохранению исторической памяти.

По завершении церемонии волонтёры и сотрудники МЧС приступили к раздаче георгиевских лент горожанам.

Вместе с символом Победы каждый получил информационную памятку, рассказывающую об истории и значении этого знака воинской доблести.

Акция подчёркивает преемственность поколений: георгиевская лента служит зримым напоминанием о подвиге защитников Отечества и объединяет россиян в общей памяти о великой Победе.

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457280724%2Fwall-171749274_47782