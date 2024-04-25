В Заозерске стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Георгиевская ленточка является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России. Акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Отечества, и приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В акции ЗАТО город Заозерск приняли участие члены Волонтёрского корпуса ЦКБО город Заозерск и сотрудники МЧС.

Сразу после торжественного старта активисты разошлись по городу, чтобы вручить жителям памятные ленточки.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457267496%2Fwall-171749274_35041