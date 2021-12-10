В Заозерске установлено 7 из 10 запланированных бойлеров

В ЗАТО г. Заозерск активно проводится замена вышедших из строя бойлеров в десяти многоквартирных домах. О темпах установки теплообменников рассказала и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«По всем домам подрядчик разработал проектную документацию и приступил к работам. На сегодняшний день новые современные пластинчатые теплообменники смонтированы в семи многоквартирных домах, проведены пусконаладочные работы. Из них четыре уже предъявлены ресурсоснабжающей организации. Еще в трех многоквартирных домах идет сборка узлов и агрегатов водоподогревателя и труб. Подключить новое оборудование к системам горячего водоснабжения зданий пока невозможно из-за морозов», – отметила Юлия Барсукова.

Как подчеркнула глава регионального Фонда капремонта, новые бойлеры занимают гораздо меньше места и имеют более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что значительно экономит расход теплоносителя.

Как сообщает региональное Министерство строительства, если не помешают морозы, то до конца года все работы по замене теплообменников в десяти многоквартирных домах Заозерска будут завершены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430648/#&gid=1&pid=1