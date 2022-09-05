В Заозерске в рамках реновации ЗАТО утеплили торцы двух домов

В Мурманской области продолжается реализация второго этапа комплексного плана развития закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов с дислокацией военных формирований. В ЗАТО г. Заозерск уже видны первые результаты.

«В Заозерске в рамках реновации ЗАТО в этом году предусмотрены четыре мероприятия, в том числе и утепление торцов двух многоквартирных домов. Подрядчик уже полностью завершил работы, после которых дома стали более комфортными для проживания», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства,второй этап реновации ЗАТО включает в себя мероприятия в шести муниципальных образованиях региона. В ЗАТО г. Заозерск помимо утепления торцов активно идут работы по капитальному ремонту 11 многоквартирных домов и сносу одного аварийного здания. Также приводятся в порядок 30 незаселенных квартир.

Как подчеркнул Алексей Грачиков, каждый муниципалитет сам определяет, какие мероприятия необходимо проводить в первую очередь.