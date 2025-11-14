В Заозерске воспитанники детского сада «Радуга» активно осваивают новое образовательное пространство «Уникум.Малыш»

Это увлекательное путешествие началось недавно, благодаря победе в губернаторской программе «Арктическая школа».

Воспитатели дошкольного учреждения особое внимание уделяют развитию интереса детей к окружающему миру и природе. На этой неделе ребята с помощью телескопа наблюдали за ночным светилом – Луной. Особенно любопытно наблюдать её ранним утром, ведь близкое наступление полярной ночи создаёт удивительные условия видимости небесных тел даже днём.

Благодаря новым возможностям дети погружаются в мир науки и творчества, открывают тайны природы и формируют познавательные способности. Теперь обучение стало ярче, интереснее и доступнее каждому ребёнку, отмечают в администрации ЗАТО город Заозерск.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457277735%2Fwall-171749274_45084