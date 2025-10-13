В Заозерске завершён дорожно-строительный сезон в рамках программы реновации ЗАТО

Ремонт одного из масштабных объектов – автодороги в губу Нерпичья – выполнен опережающими темпами. Окончание работ было запланировано на 2026 год, однако завершить их удалось на год раньше.

На дороге уложено новое асфальтовое покрытие, благоустроены обочины, обновлены дорожные знаки.

Напомним, что в этом году в рамках программы реновации ЗАТО в Заозерске также отремонтированы дороги в переулках Молодёжный, Спортивный, Школьный, а также на улице Флотской.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, программа реновации была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2019 году и получила поддержку Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555026/#&gid=1&pid=1