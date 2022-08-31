В Заозерске завершён капитальный ремонт школы №289

В регионе на финишный этап выходит подготовка учреждений образования к новому учебному году. Так, в ЗАТО г. Заозерск завершён капитальный ремонт здания школы №289. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Специфика таких объектов – крайне сжатые сроки, отведенные на проведение строительно-монтажных работ, несмотря на порой впечатляющие объемы. В Заозерске подрядчик отлично справился с этой непростой задачей. За четыре месяца рабочие полностью заменили кровельное покрытие, утеплили и смонтировали вентилируемый фасад и декоративную подсветку на колонны входной группы, выполнили новую отмостку здания, а также полностью преобразили школьную столовую, спортзал», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строительно-монтажные работы полностью завершены. Подрядчик проводит клининг и вывозит с объекта строительный мусор. 1 сентября обновленная школа №289 встретит своих учеников.

Фото: https://gov-murman.ru