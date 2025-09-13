В Заозерске завершена дорожная кампания 2025 года

В Заозерске завершён ремонт дорог. Работы проведены в рамках программы реновации ЗАТО.

Так, закончено асфальтирование автомобильных дорог и пешеходных зон на улице Флотской около домов №№ 1, 3, 4, 5 и 9, а также на участке дороги у гостиницы «Северное сияние». Выполнено обновление покрытия в трёх переулках: Спортивном, Школьном и Молодёжном, а также обустройство тротуара к десятой площадке.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, помимо асфальтирования, на участках установлен новый бордюрный камень, смонтированы необходимые дорожные знаки и произведено устройство современного уличного освещения.

