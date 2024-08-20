Подготовка к отопительному сезону муниципалитетов находится на особом контроле правительства Мурманской области и органов местного самоуправления.

Ремонтные работы теплосетей, оборудования на котельных, промывка и опрессовка начинаются с мая и продолжаются в течение лета. Для этого предусмотрены областные средства в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, а также средства, выделяемые ресурсоснабжающими организациями.

В Заозерске завершены работы по замене теплосети на улицах Ленинского Комсомола, Флотской и в переулке Гранитный, на очереди – участок на улице Чумаченко. После выполнения всех работ территории обязательно будут приведены в порядок.

Опрессованы и промыты внутридомовые системы теплоснабжения в 58 многоквартирных домах.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, также из регионального бюджета, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить» выделено 122,5 млн рублей на капитальный ремонт 2,5 км тепловых сетей и более 8 км электрических сетей в 12 муниципалитетах. Уже завершены работы в Краснощелье, Полярном и Колвице, продолжаются ремонты в Оленегорске, Верхнетуломском, Мурмашах, Пушном, Чаваньге, Чапоме, Африканде и Коашве.

Общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 75%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/