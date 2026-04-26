В Заозерске завершился городской конкурс художественного слова «Этих дней не смолкнет слава»

В ЗАТО город Заозерске с большим успехом прошёл конкурс художественного слова, посвящённый 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие под названием «Этих дней не смолкнет слава» стало важной частью патриотического воспитания молодёжи.

Юные чтецы представили проникновенные выступления, посвящённые подвигам, долгу, мужеству и любви к Родине. Особую атмосферу создали самые юные артисты, впервые вышедшие на сцену: Искандарова Альбина, Водонаев Леонид, Чепурнова Ульяна, Чекулаев Демид.

Жюри определило победителей в каждой возрастной категории, отметив высокий уровень подготовки и эмоциональную глубину выступлений.

Младшая возрастная группа: 1 место - Алябьева Арина, Попов Алексей; 2 место - Раковская Анастасия, Щукин Мирон, Четвериков Андрей, Андрусик София, Афанасьев Артем; 3 место - Каскинов Гадель, Крысин Егор, Суворов Ярослав, Кузьмина Николетта, Чередникова Виолетта, Козлов Артём, Трохимчук Полина, Лабушкина Эмилия, Патрушев Артем.

Первая средняя возрастная группа: Гран-при - Пискунова Александра; 1 место - Цыкунова Ксения, Донецкий Александр, Симанков Семён; 2 место: Крючкова Василиса, Талапина Ксения, Комарь Софья, Крючков Евгений; 3 место: Галиуллина Рианна, Воронкин Егор.

Вторая средняя возрастная группа: 1 место - Наумов Тимофей, Бурова Елизавета; 2 место - Митькина Арина, Коннова Виктория; 3 место - Талапина Екатерина, Пименов Александр, Касьянова Богдана, Вохминцева Елизавета, Грибенчик Софья, Сеченина Таисия.

В старшей возрастной группе 3 место у Перовой Дианы.

