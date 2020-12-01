В Заполярье частично возобновляются официальные спортивные соревнования

В регионе с 1 декабря начинается первый этап снятия ограничений в проведении спортивных соревнований. В соответствии с постановлением правительства Мурманской области № 796-ПП от 16 ноября 2020 года разрешены соревнования муниципального и регионального уровней по 12 базовым для региона видам спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт, сноуборд, футбол, борьба, художественная гимнастика, натурбан, легкая атлетика, хоккей с мячом.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и минимизации рисков заражения среди спортсменов и организаторов соревнований возобновление соревновательной деятельности планируется осуществлять в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Документ утвержден Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31 июля 2020 года.

В настоящее время региональным Министерством спорта и молодёжной политики совместно с Центром спортивной подготовки до конца календарного года планируются к проведению 13 соревнований регионального уровня по пяти базовым видам спорта: лыжные гонки, горные лыжи, художественная гимнастика, легкая атлетика, конькобежный спорт.

Откроют спортивный сезон соревнования по художественной гимнастике. Так, на базе Мурманской областной спортивной школы в период с 11 по 13 декабря пройдут «Кубок Мурманской области» и «Региональные соревнования на призы Президента Федерации Мурманской области». Первенство региона по этому виду спорта состоится 20-21 декабря. Запланированные соревнования по остальным видам спорта также состоятся уже в третьей декаде месяца на спортивных объектах Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, проведение официальных соревнований по базовым видам спорта является первым этапом снятия ограничений. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в области станут возможными соревнования и по другим видам спорта.