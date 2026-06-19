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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 21:05

В Заполярье чествуют медицинских работников

В канун профессионального праздника в Кольском районном центре культуры состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие губернатор Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, председатель профильного комитета областной Думы Лена Лукичева депутат Евгений Тарбаев, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители профсоюзных и общественных организаций, медработники.

«День медицинского работника – это действительно всенародный праздник. У любого человека наступает момент, когда он обращается к врачу, к медработнику. От вашего профессионализма, чуткости, теплого отношения зависит жизнь и здоровье. И я хочу сказать искреннее спасибо за ваш ответственный труд, вовлеченность и настоящее желание помочь. Всем, кто давно на посту, ветеранам, которые передают опыт молодому поколению. И конечно тем, кто только начинает свой путь. Как раз накануне общались с ними в рамках первого регионального конгресса молодых врачей. Талантливые, заряженные ребята, которые давали очень дельные предложения, что и как можно изменить в системе здравоохранения, чтобы сделать ее эффективнее, окружить заботой пациентов. Многие предложения будем реализовывать. Конечно, сложности есть, но все вместе мы слаженно работаем, чтобы их преодолеть», – сказал губернатор.

Глава региона вручил отличившимся медикам ведомственные и региональные награды – почётные грамоты Минздрава РФ, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора. Также двое медиков получили звания «Почётный работник здравоохранения Мурманской области»: Ольга Дубина – главная медсестра Североморской ЦРБ, а также Галина Мейке – врач-гематолог Мурманской областной клинической больницы.

Благодарственное письмо Андрей Чибис также вручил Кириллу Карачуну: мурманчанин стал инициатором и инвестором создания на территории Мурманского медицинского колледжа Аллеи памяти медицинским работникам. Родители Кирилла также были врачами и много лет работали Кольском Заполярье. Аллея благоустроена, на ней размещены стенды с информацией об истории медучреждений региона и образовательных учреждениях, обучающих медицинским профессиям. Также установлен памятный камень из белого мрамора.

Гостей вечера приветствовали и вручили награды депутат Государственной Думы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, глава Кольского округа Александр Лихолат, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Юлия Величко. Кроме того, директор Мурманского филиала страховой компании «Согаз-Мед» Антон Зарайский вручил награды победителям конкурса «Спасибо, доктор!».

- Труд медиков – один из самых благородных, ответственных и уважаемых обществе, - отметил в своем приветствии Сергей Дубовой. - Это призвание, требующее полной самоотдачи, глубоких знаний, мудрости и душевной щедрости. Вы выбрали путь служения людям, посвятив себя самому главному - сохранению жизни и здоровья северян. В Мурманской области делается многое для развития системы здравоохранения: строятся новые корпуса лечебных учреждений, закупается самое современное оборудование, применяются различные меры стимулирования медработников. Но все это не имело бы никакого смысла без вас, без ваших умелых рук, знаний и опыта.

Председатель Думы поблагодарил медработников за профессионализм, верность врачебному долгу, доброту и сердечность, особые слова признательности адресовав ветеранам системы здравоохранения, пожелал всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и вручил награды регионального парламента.

Также на мероприятии была вручена медаль профсоюза работников здравоохранения РФ «За самоотверженность и профессионализм» депутату областной Думы, главному врачу Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгению Тарбаеву.

Завершили праздничный вечер выступления творческих коллективов региона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34517/

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