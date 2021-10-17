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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.21 16:00

В Заполярье дан старт открытию сети современных молодёжных пространств

В Мурманской области дали старт открытию сети современных молодёжных пространств. Первое из них открылось 15 октября в городе Ковдоре.

Молодёжное пространство под логотипом «Arctic\Space» станет местом притяжения молодых людей, в стенах которого они смогут не только полезно проводить время с единомышленниками, но и работать над общими проектами, продвигать личные марки, а также устраивать событийные мероприятия.

Локации пространства продуманы с учётом всех современных потребностей молодёжи, а также соответствуют традициям звания «Столица Гипербореи». Теперь для ребят доступны удобный ресепшн, городское кафе, интерактивные площадки с современными игровыми консолями и моноблоками, просторный коворкинг и конференц-зал. Концепция нового пространства была разработана креативной командой дизайн-завода «Флакон» (г. Москва) по заказу правительства Мурманской области. По этой концепции ещё четыре молодёжных пространства ждут своего открытия, дальнейшие площадки будут открываться в ближайшие годы под единым брендом «Сопки».

«На этом месте и раньше была площадка, на которой собиралась молодёжь для совместного времяпрепровождении, но, к сожалению, это пространство не развивалось, – отметил глава Ковдорского района Сергей Сомов. –  Именно поэтому особенно приятно видеть, что желание наших ребят иметь свою собственную точку сбора все же нашло воплощение и получило такой современный, стильный образ».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, молодёжный центр в Ковдоре стал обновленным молодёжным пространством города, территорией живой коммуникации, обучения, активной работы и досуга.

Напомним, создание точек притяжения для молодежного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодежных инициатив. В молодежных пространствах северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

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