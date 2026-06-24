В Заполярье готовятся отметить День молодёжи

В этом году День молодёжи пройдёт 27 июня и обещает стать самым масштабным молодёжным событием года. Он объединит 3 муниципалитета региона и более 35 организаций, молодёжных объединений, команд и творческих коллективов Мурманской области.

«День молодёжи для нас — это не просто праздник, а важный срез реализации системной поддержки молодых северян в рамках народной программы «На Севере — жить!», — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева. — Каждый четвёртый житель региона – представитель молодёжи от 14 до 35 лет. И сегодня областное правительство делает всё, чтобы молодёжь Заполярья имела лучшие условия для самореализации: мы развиваем креативные пространства, поддерживаем локальные бренды молодых предпринимателей и инициативы молодых специалистов. Тематические площадки фестиваля организованы таким образом, чтобы каждый участник мог не только отдохнуть, но и найти реальные точки роста для будущей карьеры и проектов прямо здесь, в родном регионе».

Ключевой локацией праздника станет набережная у Семёновского озера в Мурманске: в субботу, 27 июня, на территории от спортивного стадиона до домика «моржей» с 13 до 18 часов будут работать тематические и интерактивные площадки, посвящённые творчеству, добровольчеству, патриотическому воспитанию, предпринимательству, профессиональному развитию и самореализации молодёжи.

В 18 часов состоится яркое водное шоу на флайбордах от победителей всероссийских соревнований по гидрофлайту. Один из членов команды – участник шоу «Титаны» на «ТНТ».

Кульминацией праздника станет первый в этом году «Портовый движ» на Морском вокзале Мурманска. С 22 до 2 часов ночи в уникальной локации под открытым небом пройдут дискотека, выставка тюнингованных автомобилей и танцевальный фестиваль.

Вместе с Мурманском праздник отметят и другие муниципалитеты. Так в Мончегорске День молодёжи пройдёт на набережной с 12 часов до 19.30, а в Кандалакше – с 17 до 21 часа. Гостей ждут тематические активности, интерактивные площадки и музыкальные выступления.

«В этом году концепция Дня молодёжи в России «Мечта. Гордость. Единство». Объединяющий девиз подчеркивает, что сегодня именно сплоченность и общие ценности определяют движение вперед, — отметил директор ГАУМО ММЦ «Молодая Арктика» Максим Подполенок. — Мы хотим показать, что любая масштабная молодёжная мечта в Арктической зоне становится реальностью, когда за ней стоит сплочённая команда единомышленников, искренне любящих свой регион и свою страну».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569966/#&gid=1&pid=1