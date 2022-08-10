В Заполярье лётный и инженерно-технический составы дальней авиации проходят проверку теоретических знаний

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации в рамках летно-тактического учения проходит проверка теоретических знаний у лётного и инженерно-технического составов.

Лётчики, штурманы, бортовые специалисты демонстрируют свои знания по основным профессиональным направлениям курсов боевой подготовки, воздушной навигации, тактики, эксплуатации боевых воздушных судов, применения авиационных средств поражения, а также систем связи и радиотехнического обеспечения полётов.

Помимо этого, инженерно-технический состав отрабатывает нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Также в ходе учения экипажи дальней авиации на практике отработают вводные по выводу авиационной техники из-под удара условного противника, нанесение удара авиационными средствами поражения, а также перебазирование на оперативный аэродром.

Мероприятие проходит согласно плану боевой подготовки соединения под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12432412@egNews