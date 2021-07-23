В Заполярье на аэродроме дальней авиации прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения.

Данное мероприятие проводится с целью проверки работы аэродромных радиотехнических средств, оценки соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям для определения их способности обеспечивать безопасность полётов авиации.

Особенностью данной проверки являлось проведение полного комплекса проверочных мероприятий в сложных метеоусловиях.

Комплекс проверочных мероприятий выполнялся с использованием специализированной лаборатории на базе самолёта Ан-26, оснащённого аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.

Лётные проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку выполняются два раза в год после проведения сезонного и годового технического обслуживания радиомаячной системы, как правило, после окончания сезонных изменений подстилающей поверхности.

Полёты специализированной лаборатории проводились с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома, сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.