В Заполярье начала работу школа стрит-арта и дополненной реальности

В Мурманской области началась реализация проекта «Школа стрит-арта и AR «Ток». Это авторский проект председателя Мурманского отделения Союза художников России Марии Михайленко – для подростков и молодых художников начался курс занятий по теории и практике уличного искусства. Проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области, став победителем конкурса грантов для творцов в области современного искусства.

Перед стартом занятий среди учащихся художественных школ и студентов профильных вузов и ссузов Мурманска был проведён сбор заявок на участие – в итоге в группу участников вошли ученики и выпускники мурманской Детской художественной школы, студенты Мурманского колледжа искусств и МАГУ.

Занятия в школе уже стартовали, юные художники приступили к интенсивному погружению в мир современного искусства. Сейчас участников ждёт череда теоретических и практических занятий об истории современного стрит арта, его особенностях и практика. Лекторы и тьюторы проекта – мурманские художники различных направлений, каллиграф и специалист по AR (дополненной реальности).

Как сообщает региональное Министерство культуры, итогом совместной работы станет создание концептуального мурала, вдохновленного городским пространством. Изюминкой финального арт-объекта станет диджитал-слой в AR, который участники создадут под руководством приглашенного тьютора.

«Создание мурала позволит расширить представление студентов о возможностях современных технологий, почувствовать необходимость их творчества в городе и причастность к происходящему в городском пространстве», – отметила автор проекта Мария Михайленко.